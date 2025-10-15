Kızılcahamam Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, yapımcı, yönetmen ve Türkiye’nin ilk meddup oyuncusu Muhammet Sena Yelkovan, “Bir Avuç Toprak” adlı tek kişilik gösterisiyle Kızılcahamam halkına unutulmaz bir sahne performansı sundu.

Programa katılan Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer, sanatçıya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi