Kızılcahamam Belediyesi, Soğuksu Milli Parkı girişinde bulunan çocuk parkını baştan sona yenileyerek hizmete açtı.

Yenileme çalışmaları kapsamında parka kauçuk zemin kaplama, orman temalı oyun grupları, yeni park oyuncakları, aydınlatma sistemi ve çevre güvenliği düzenlemeleri eklendi.

Belediye yetkilileri, Soğuksu Parkı’nın artık daha güvenli, modern ve eğlenceli bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti.

🌿 Soğuksu Parkımız Yenilendi ve Hizmetinizde 🌿



Milli Park girişinde yer alan eski çocuk parkımız baştan sona yenilendi.



✅ Kauçuk zemin kaplama

✅ Orman temalı oyun grubu

✅ Yeni park oyuncakları

✅ Aydınlatma sistemi

✅ Çevre güvenliği düzenlemeleri



September 15, 2025