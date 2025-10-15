Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Gürcistan Millî Futbol takımları arasındaki 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması vesilesiyle Kocaeli Stadı'nda, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi."

