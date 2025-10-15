Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi, kaldığı dairede arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu kişinin saatler önce hayatını kaybettiği tespit edildi. İddiaya göre, olayı ihbar eden arkadaşlarının ise polis gelmeden adresten ayrıldığı öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)