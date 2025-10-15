İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Narkoalan timleri, 1-14 Ekim 2025 tarihleri arasında 11 farklı işyeri ve ev adreslerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yapılan çalışmada, 103 gram bonzai, 14 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 849 adet sentetik hap, 17,91 gram esrar, 3 hassas terazi, 15 bin 50 TL nakit para, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerden 5 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 8 yıl 4 ay cezası olan 3 kişi yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 29 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı. (DHA)