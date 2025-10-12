Uludağ’da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü. 2 bin 543 rakımlı zirve, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar Uludağ’a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, yarın havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi. (DHA)

