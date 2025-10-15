Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı. Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı. Ufuk Ü.’nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan ‘Yardım edin’ çığlıkları görüntülere yansıdı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)