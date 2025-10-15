Olay saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak’ta meydana geldi. İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulunurken öte yandan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA