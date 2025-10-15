Duran, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
🇹🇷 A Millî Futbol Takımımız, sahada destan yazmaya devam ediyor.— Burhanettin Duran (@burhanduran) October 14, 2025
