14 Ekim 2025 günü yapılan uygulamada 95 personel servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 15 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle idari işlem uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız, hayırlı yolculuklar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

