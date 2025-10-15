14 Ekim 2025 günü yapılan uygulamada 95 personel servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 15 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle idari işlem uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız, hayırlı yolculuklar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

🚦 Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce, 14.10.2025 günü Personel servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir.



Yapılan denetimlerde;

✅ Toplam 95 personel servisi kontrol edilmiş,

⚠️ 15 servis aracına ilgili mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem… pic.twitter.com/XFIxomoYmk Kayseri'de 99 zanlı yakalandı İçeriği Görüntüle October 14, 2025