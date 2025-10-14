Ekipler, 13 Ekim 2025 günü Mimarsinan Mesleki ve Teknik Lisesi çevresinde “Narko-Okul” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada okul ve çevresinde şüpheli görülen 4 araç ve 17 kişi sorgulandı.

Emniyet yetkilileri, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.