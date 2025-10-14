Ekipler, 13 Ekim 2025 günü Mimarsinan Mesleki ve Teknik Lisesi çevresinde “Narko-Okul” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada okul ve çevresinde şüpheli görülen 4 araç ve 17 kişi sorgulandı.

Erciyes ve Yozgat Akdağmadeni’nde Kar Yağışı Etkili Oldu
Erciyes ve Yozgat Akdağmadeni’nde Kar Yağışı Etkili Oldu
İçeriği Görüntüle

Emniyet yetkilileri, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi