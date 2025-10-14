Sivas Belediyesi tarafından tamamlanan Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi için ortak kullanım protokolü imzalandı. Protokol; Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan tarafından imzalandı.

Yeni merkezde semt kütüphanesi, spor salonları, kafeterya ve ders çalışma alanları bulunacak. Başkan Uzun, merkezin 29 Ekim’de hizmete açılacağını belirterek, “29 Ekim'de yapılacak olan bu önemli proje ile gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı çok yönlü, modern bir yaşam izolasyon şehrimize kazandırılmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

