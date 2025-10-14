Samsunspor Kulübü, yeni aldığı kararla Trendyol Süper Lig’de sezon sonuna kadar oynanacak tüm iç saha maçlarında (Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları hariç) kale arkası tribünlerini kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz hale getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ücretsiz biletlerin maç öncesi bilet satış sürecinde, Biletin bulunduğu yerin üyesi olan ve Bulvar AVM salonundan bilet işlemi yapan taraftarlar için geçerli olacağı belirtildi.

Uygulamanın, taraftarların takıma desteğini artırmak ve stadyum atmosferini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

BİLGİLENDİRME



Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda,



UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci… pic.twitter.com/6vXNcav01m — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) October 13, 2025