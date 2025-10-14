Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında yarın saat 21.45’de Kocaeli Stadyumu’nda, Gürcistan’ı konuk edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu basın toplantısının ardından diğer futbolcular ile yeşil zemine çıktı. Türkiye’nin Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 100’üncü kez milli formayı giyerek ‘dalya’ diyen takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için orta sahada pasta kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pasta dilimini eliyle Çalhanoğlu’na ikram etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Çalhanoğlu’na çiçek taktim etti. Takım arkadaşları Çalhanoğlu'nun sevincine eşlik edip, kaptanlarını kutladı. Futbolcular daha sonra basın mensuplarıyla anı fotoğraf çektirdi. (DHA)
Hakan Çalhanoğlu’na 100. maç sürprizi: Pasta kesildi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Milli formayı 100. kez giyecek kaptan Hakan Çalhanoğlu için antrenman sonrası pasta kesildi.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Uzak Şehir'de Skandal Gelişme!
Satrançla Anlatılan Sessizlik: Gökyay Müzesi’nden Çarpıcı Film!
Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İşte Detaylar
Ankara'da AVM’de ‘ne bakıyorsun’ kavgası!
Duşakabin Patladı, Öğrenci Yaralandı: KYK Yurdunda Skandal!
Haymana Belediyesi'nden Yeni Atılım!