TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere yönelik ağır yaptırımlar yasallaştı. Bu yasaya göre, artan trafik tartışmaları şiddet olaylarının önüne geçmeyi hedefleniyor.

Kabul edilen maddeye göre; trafikte saldırı amacıyla araçtan inen, başka bir aracı ısrarla takip eden veya tehdit oluşturan sürücülere:

180 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak.

Araçları 30 gün trafikten men edilecek.

Ehliyetlerini geri alabilmeleri için psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri zorunlu olacak.

Yetkililer, düzenlemenin özellikle yol verme tartışmaları, araçtan inerek tehdit veya saldırı girişimlerinin önlenmesi açısından caydırıcı olacağını vurguladı.