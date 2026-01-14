CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis’te yaptığı basın toplantısında, emekliler için teklif edilen 20 bin lira maaşın utanç verici olduğunu ileri sürdü.

Meclis’te gece gündüz nöbet tuttuklarını söyleyen Ali Mahir Başarır CHP Grubunun 5 milyon emekli için mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Bazı arkadaşlara saçma ve komik gelebilir ama 86 milyon için çok ciddi bir eylemdir. Bugün teklif edilen 20 bin lira en düşük emekli maaşı utanç verici bir maaştır. Ben sadece AKP'li milletvekillerine şunu sormak istiyorum. Çarşıya çıkıyorsunuz, pazara çıkıyorsunuz, insanlarla görüşüyorsunuz. 70 yaşında çalışan insanları gördüğünüz zaman amca, teyze sen ne yapıyorsun ya? Niye evde değilsin diye sormak aklınıza gelmiyor mu hiç ya? Niye bu ülkedeki emekliler çalışırken ölmek zorunda kalıyor “

“BİR KİLO KIYMA BİLE DEĞİL”

Ali Mahir Başarır Hükümetin getirdi zamla emeklinin bir kilo kıyma dahi alamadığı belirterek “ Niye benim ülkemde bir emekli bir aylık maaşıyla bir aylık kirasını veremiyor ve buraya getirdiğiniz zam farkı bin lira yani 1 kilo kıyma arkadaşlar ya. Hiç utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz, gerçekten başımızı önümüzü eğmiyor muyuz bunu el kaldırdığımız zaman? Nasıl el kaldıracağız buna?. Gelin emeklinin durumunu araştıralım. Beslenme şartlarını, barınma şartlarını, ısınma şartlarını, enerji fiyatlarını, yaşam koşullarını, giyimlerini araştıralım. Ondan sonra zam teklifini kanunla buraya getirin. Saraydan gelen tekliflerle bu işi yapmayın. Onların tuzu kuru. Bakın saray mutlu. Hesabı siz veriyorsunuz. Sokağa siz çıkıyorsunuz. İnsanlar sizi eleştiriyor. O yüzden bu rezalete gelin son verelim." diye konuştu.