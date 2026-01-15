Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılcahamam Tanıtım Günleri, 16-17-18 Ocak 2026 tarihlerinde Armada Alışveriş ve İş Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikte ilçenin doğal güzellikleri, termal kaynakları ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek çekilişte ziyaretçilere birbirinden özel hediyeler verilecek. Çekilişte;

1 adet 2 kişilik Soğuksu Otel konaklama ve kahvaltı ,

2 adet 2 kişilik Soğuksu Restoran’da sabah kahvaltısı ,

5 adet 2 kişilik Büyük Kaplıca özel aile kabini girişi ,

10 adet 1 kişilik Büyük Kaplıca umumi banyo girişi ,

10 adet 1 kişilik Kirmir Yüzme Havuzu girişi

hediye edilecek.

Çekilişe katılmak isteyenlerin Kızılcahamam Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarını takip etmesi ve tanıtım standını ziyaret ederek iletişim bilgilerini bırakması yeterli olacak. Çekiliş sonuçları belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, tüm Ankaralıları ve ziyaretçileri “Türkiye’nin doğa ve termal cenneti” Kızılcahamam’ı yakından tanımaya davet etti.