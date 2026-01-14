Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetti. Doman’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşı sahaya; Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Murat Arda Ayhan, Burak Yamaç, Sedat Komi, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı ve Mustafa Kaçan ilk 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe ise Mert Günok, Nene, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Musaba ve Duran kadrosuyla mücadele etti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, özellikle Talisca ile etkili oldu ancak ilk 15 dakikada gol bulamadı. 26’ncı dakikada ceza sahasında Jhon Duran’ın yerde kalmasıyla penaltı kararı çıktı ancak VAR incelemesi sonrası hakem Turgut Doman kararını iptal etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Talisca galibiyeti getirdi

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, 53’üncü dakikada Talisca’nın şutunda üst direkten dönen topla gole yaklaştı. 78’inci dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı’da Arif Emre Eren’in şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.

Dakikalar 82’yi gösterdiğinde Fred’in pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Talisca, yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertlilerin 90+5’te yine Talisca ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe grupta ilk galibiyetini aldı

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ikinci maç sonunda ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanıştı.