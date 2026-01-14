Rize’de düzenlenen Ayder Forumu’nda konuşan Fatih Dönmez, bölgede yaklaşık 3 yıl önce yapılan çalışmalara dikkat çekti. Dönmez, Çayeli açıklarından alınan numunelerin petrol varlığına işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir sızıntı da olabilir, büyük bir rezervin işareti de olabilir. Sondaj yapılmadan kesin konuşmak mümkün değil. Ancak bir emare var mı? Evet, var.”

Dönmez, bölgedeki üniversitelerin yaptığı araştırmalardan da olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Balıkçılar Yıllardır Sızıntıyı Görüyordu

Bölgede balıkçılık yapan vatandaşların uzun yıllardır deniz yüzeyindeki sızıntılara dikkat çektiğini söyleyen Dönmez, bu gözlemlerin bilimsel çalışmalarla da örtüştüğünü vurguladı.

O dönem Sakarya Gaz Sahası’ndaki yoğun çalışmalar nedeniyle Çayeli açıklarında sondaj yapılamadığını belirten Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin filosunun güçlendiğini ve yeni sondaj gemilerinin devreye alındığını hatırlattı.

“Sondaj Yapılmasının Faydalı Olacağı Kararını Vermiştik”

Fatih Dönmez, yaklaşık 3–4 yıl önce Rize’ye yaptığı ziyarette bölge halkından gelen bilgiler doğrultusunda sondaj yapılmasının faydalı olacağı yönünde karar aldıklarını söyledi:

“Numuneler alındı, detaylı incelemeler yapıldı. Sakarya Gaz Sahası’ndaki yoğunluk nedeniyle süreç uzadı. Ancak artık elimiz daha rahat. İnşallah en kısa sürede sondaj yapılacak.”

Karadeniz’de Yeni Enerji Keşifleri Gündemde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Karadeniz’de farklı lokasyonlarda sondaj planladığını hatırlatan Dönmez, Çayeli açıklarında yapılacak çalışmaların Türkiye’nin enerji bağımsızlığı açısından önemli olabileceğini ifade etti.

“Sondajdan sonra inşallah güzel haberler alırız” dedi.