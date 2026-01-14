CHP'nin Beşiktaş'ta yaptığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılanlar sürpriz bir ikramla karşılaştılar.

Bir süre CHP’nin boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab, CHP’nin Beşiktaş’ta yaptığı mitinge katılanlara üzerinde “Özgür Özel” yazılı yüzlerce kahve dağıttı.

Espressolab’un bu ilginç ikramı sosyal medyada viral oldu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ ?

19 Mart’tan sonra CHP'nin boykot listesinde yer alan kahve zinciri EspressoLab için CHP lideri Özgür Özel "Onlar şöyle bir öneriyle geldiler: ‘Hangi kampüsteysek bütün kârımızı 19 Mart’ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz.’ Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık, takdir gençlerindir" ifadelerini kullanmıştı.