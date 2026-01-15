Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’de bulunan Bakan Güler, Alman mevkidaşı Pistorius ile görüşme gerçekleştirdi. Güler, Almanya Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan, savunma ve güvenlik konularının ele alındığı ikili görüşmeye geçti.