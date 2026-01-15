İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Mersin Limanı'nda yapılan çalışmalar sonucu, gemi ile Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilogram kokain ele geçirildi.
Yerlikaya, 'Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak' dedi.
Kaynak: DHA