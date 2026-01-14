Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, hükümetin en düşük emekli aylığına yapılan yüzde 18,48 oranındaki zamların SKK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanması gerektiğini söyledi

Yeni Yol Grup toplantısından sonra Sonsöz com.tr’ye açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 12.19 zammın büyük haksızlığa yol açtığı ifade ederek” Onların zamlı maaşlarına da yüzde 18.48'lik bir zam yapılmalıdır. Hatta en düşük emekli maaşı 28 bin 75 lira asgari ücret rakamı olmalı ve ardından da buradan bu emekli maaşları üzerinden yapılan zam yani en düşük emekli maaşına yapılan zam oranında SSK'lılara, Bağ-Kur'lara zam yapılmalı. Peki emekli memurlara ve emeklilerle beraber normal memurlara yapılacak zam ne kadardı? O da yüzde 18.60'tı. Bu da doğru bir zam değil” diye konuştu.

“TÜİK’İN MUTFAK SEPETİ NEREDE”

TÜİK’in rakamlarının bütün maaş zamlarına modern bir şekilde gasp edildiğini söyleyen Selçuk Özdağ, TÜİK’in mutfak sepetinin nerede olduğunu sordu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ şöyle dedi “TÜİK rakamları doğru rakamlar değil. İTO'nun rakamları da var. ENAG'ın rakamları da var. TÜİK'in rakamlarını bir sağlamaya tabi tutmamız lazım ama bu sağlamayı tutabilmemiz için TÜİK'in mutlaka enflasyon sepetini açıklaması lazım. Enflasyon sepetini açıklamayan bir TÜİK'in rakamları adeta bütün memurların, emeklilerin veya SSK'lıların, Bağ-Kur'ların bütün maaş zamlarına çok ciddi şekilde tırnak içinde söylüyorum modern bir gasptır. Başka bir şey değildir.”

“BÜTÇEDE İMKAN VAR”

Özdağ,” Hükümetin millete daha çok para vermesi gerekirken, enflasyona ezdirmemesi gerekirken bunu yapmamaktadır. Onlara da seyyanen zam yapılmalıdır. Seyyanen zam da en aşağı 10 bin liradan aşağı olmamalıdır. Hükümeti bir kez daha düşünmesi lazım.. Bunu verebilirler mi? Verebilirler. Böyle bir imkânları var." dedi