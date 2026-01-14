Dünyaca ünlü mağaza zinciri Vakko, son dönemlerde skandal bir olayla anılmaya başladı. Sosyal medyada bir kullanıcı Vakko'ya yaptığı iş başvurusunun başörtülü olması sebebiyle kabul edilmediğini ve ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

X hesabından, "Vakko’ya iş başvurusu yaptım ve fotoğrafsız cv ilettim. Arayıp CV’yi beğendiklerini fakat fotoğraf eklememi rica ettiler. Ben de fotoğraflı CV attım. Ne mail ne arama dönüş olmadı. Merak edip Vakko’da çalışan arkadaşıma sordurdum. Uzun bir araştırma sonucunda genel merkezde başörtülü çalıştırmadıklarını bundan dolayı olduğunu söyledi. Yıl 2026. Görünürde başörtü problemi yok. Yıl 2026." şeklinde bir paylaşım yapan kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kısa sürede büyük etkileşim alan paylaşıma destek veren birçok isim dünyaca ünlü giyim firması Vakko'ya boykot çağrısında bulundu.

Markadan ise iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.