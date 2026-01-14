Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah C. ile dayısı Aslan Taş arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

Belinden Çıkardığı Tabancayla Ateş Etti

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah C., belinde taşıdığı tabancayı çıkararak dayısına ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Aslan Taş, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli Aranıyor

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Abdullah C.’nin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.