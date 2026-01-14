Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede yaşayan Y.K.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli bir süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen çalışmaların ardından Y.K.’nin adresine, jandarma komandolarının da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Kümes ve Bahçede Gizlenmiş

Ekiplerin evin bahçesinde ve kümeste yaptığı aramalarda toprağa gömülü plastik şişeler içerisinde satışa hazır 1 kilo 868 gram kubar esrar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir miktar kenevir tohumu, 2,89 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 2 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 lira ile 3 cep telefonu bulundu.

Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.