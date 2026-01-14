Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu ilk kez bir araya getiren A.B.İ. dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle reytinglerde muhteşem bir açılışa imza attı. atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği OGM Pictures imzalı dizi, ilk bölümüyle kanalın yüzünü güldürdü.

A.B.İ., Tüm Kişiler kategorisinde 9.81, AB grubunda 7.37 ve 20+ABC1 kategorisinde 9.98 reyting alarak tüm izleyici gruplarında açık ara birincilik elde etti. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi, yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı.