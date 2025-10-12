Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Özbelsan Sivasspor Tesisleri’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkanvekili Burak Özçoban, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve futbolcularla bir araya gelen Vali Şimşek, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Futbolcularla bir süre sohbet eden Şimşek, yaklaşan karşılaşmalar öncesinde Sivasspor’a başarı dileklerinde bulundu.

Başkanvekili Burak Özçoban, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve futbolcularla sohbet eden Valimiz Şimşek, bir sonraki maçlarında başarı dileğinde bulundu. pic.twitter.com/9xO73Y8UIc — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) October 11, 2025