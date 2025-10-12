Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal Birlik Partisi 50. Yıl görünümü – Lefkoşa Kıbrıs Türk siyasetinin tam çınarı Ulusal Birlik Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, Başbakan Sayın Ünal Üstel, UBP mensupları ve değerli Kıbrıs Türkülerimizle bir aradayız. Yarım asırlık bu kutlu yürüyüş, Kıbrıs Türk'ün varoluşu, özgürlük ve egemenlik mücadelesinin siyasi birliğidir.

Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın temellerini attığı bu vizyon; 15 Kasım 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırılmıştır. Bugün Kıbrıs Türkü'nün egemen özgürlüğü ve eşit uluslararası statü mücadelesi, Anavatan Türkiye'nin kararlı desteğiyle aynı ideal çevrede devam ediyor. Bu anlamlı gündem; UBP'nin kurucusu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anıyor ve minnetle anıyor; Partinin hayatından emek harcayarak geçen tüm kadroları gönülden tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk yerel olarak barışı ve refahı daim olsun."

📍 Ulusal Birlik Partisi 50. Yıl Resepsiyonu – Lefkoşa



Kıbrıs Türk siyasetinin köklü çınarı Ulusal Birlik Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, Başbakan Sayın Ünal Üstel, UBP mensupları ve kıymetli… pic.twitter.com/nwKUsuiZKI