Duran, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 gibi tarihî bir sonuçla mağlup eden A Millî Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. — Burhanettin Duran (@burhanduran) October 11, 2025