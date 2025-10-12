Duran, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
'Bu görkemli zafer için tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.'
Bu görkemli zafer için tebrikler #BizimÇocuklar 🇹🇷👏🏻— Burhanettin Duran (@burhanduran) October 11, 2025
Muhabir: Fatih Teke