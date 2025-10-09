Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta, 2025 yılı Ekim ayında yapılan ölçümler endişe verici bir tabloyu gözler önüne serdi. AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü’nden edindiği bilgilere göre, Kızılırmak’ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde debi, geçen yıl aynı döneme göre ciddi oranda azalarak saniyede 3,11 metreküp olarak ölçüldü. Bu rakam, 2024 Ekim ayında 4,35 metreküp seviyesindeydi.

Nehirin Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde ise geçen yıl saniyede 7,8 metreküp olan ortalama debi, 2025 Ekim ayında 5,86 metreküpe düştü. Verilere göre Kızılırmak’taki su miktarı, son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Son 4 Yılda Ekim Ayı Debi Verileri

Yıl Sivas Girişi (Dikmencik) Sivas Çıkışı (Söğütlühan) 2022 3,14 m³/s 6,64 m³/s 2023 4,77 m³/s 6,83 m³/s 2024 4,35 m³/s 7,80 m³/s 2025 3,11 m³/s 5,86 m³/s

“Kuraklık En Büyük Tehditlerden Biri”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, Kızılırmak’taki su seviyesi düşüşünün küresel ısınmanın etkileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Kartal, “Küresel ısınmanın en büyük sonuçlarından biri kuraklık. Yağışların azalmasıyla birlikte ırmaklar, göller ve dereler kuruma noktasına geliyor. Bu durum sadece doğayı değil, tarımsal üretimi ve içme suyunu da tehdit ediyor,” dedi.

Dr. Kartal, özellikle su kaynaklarının bilinçsizce kullanıldığına vurgu yaparak, “Doğal kaynaklarımızın tükenebilir olduğunu artık kabul etmemiz ve buna göre önlemler almamız gerekiyor. Tarımsal sulamada, şehirlerde ve günlük kullanımda çok daha dikkatli olmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Kızılırmak: Türkiye’nin En Uzun Irmağı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğarak 1355 kilometre boyunca ilerleyen Kızılırmak, Samsun'un Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e dökülüyor. Nehir üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları yer alıyor. Özellikle ilkbaharda yağışlar ve kar erimeleriyle debisi artan Kızılırmak, yaz ve sonbahar aylarında düşüş eğilimi gösteriyor.

Uzmanlardan Çağrı: Sürdürülebilir Su Politikaları Şart

Uzmanlar, artan su krizi karşısında tarımsal planlamaların yeniden gözden geçirilmesi, su verimliliği politikalarının hayata geçirilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için bireysel ve toplumsal düzeyde önlem alınması artık bir tercih değil, zorunluluk olarak görülüyor.