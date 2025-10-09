Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı ilk kez 6 Eylül 2013’te, 19 yaşındayken Andorra ile oynanan 2014 Dünya Kupası eleme maçında giydi. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde, Türkiye’nin 5-0 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.
Milli Formayla 21 Gol Attı
Geride kalan 12 yılda A Milli Takım’da 99 maça çıkan Hakan, 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015’te Lüksemburg’a, son golünü ise 23 Mart 2025’te Macaristan’a karşı kaydetti.
Gol attığı ülkeler:
-
Çekya (3)
-
Avusturya (2)
-
Lüksemburg (2)
-
Bulgaristan (2)
-
Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç, Ukrayna (1’er gol)
Tarihi Listeye Girecek
Bulgaristan karşısında sahaya çıkarsa Hakan:
-
A Milli Takım formasıyla 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak.
-
Arda Turan'ı yakalayacak (100 maç)
-
Emre Belözoğlu (101) ve Bülent Korkmaz’ı (102) geride bırakmaya birer maç uzaklıkta.
-
Rekor ise 120 maçla Rüştü Reçber’de bulunuyor.
Ayrıca, bir gol daha atması halinde, 22 gollü Tuncay Şanlı’yı yakalayarak, A Milli Takım tarihinin en golcü 3. ismi olacak.
Milli Takım Performansı:
-
99 maç
-
21 gol
-
51 galibiyet
-
29 mağlubiyet, 19 beraberlik
EURO 2016, 2020 ve 2024'te Görev Aldı
Hakan Çalhanoğlu, Türkiye ile üç Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2016, EURO 2020, EURO 2024) mücadele etti:
-
EURO 2016: Grup 3.’sü olarak elendi.
-
EURO 2020: Grupta 0 puanla turnuvaya veda etti.
-
EURO 2024: Çeyrek finale kadar yükseldi, Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.
Mevcut Kadronun En Tecrübeli İsmi
A Milli Takım kadrosundaki en çok forma giyen isim olan Hakan Çalhanoğlu’nu şu oyuncular takip ediyor:
-
Çağlar Söyüncü – 58 maç
-
Merih Demiral – 57 maç
-
Zeki Çelik – 55 maç
-
Diğer isimler: Kerem Aktürkoğlu (46), Orkun Kökçü (43), İrfan Can Kahveci (42), Mert Günok (37), Arda Güler (23)…
Hakan Çalhanoğlu’nun A Milli Takım Yolculuğu
-
İlk maç: 6 Eylül 2013 (Andorra)
-
İlk gol: 31 Mart 2015 (Lüksemburg)
-
Son gol: 23 Mart 2025 (Macaristan)
-
100. maç adayı: 10 Ekim 2025 (Bulgaristan)