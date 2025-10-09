Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı ilk kez 6 Eylül 2013’te, 19 yaşındayken Andorra ile oynanan 2014 Dünya Kupası eleme maçında giydi. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde, Türkiye’nin 5-0 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Milli Formayla 21 Gol Attı

Geride kalan 12 yılda A Milli Takım’da 99 maça çıkan Hakan, 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015’te Lüksemburg’a, son golünü ise 23 Mart 2025’te Macaristan’a karşı kaydetti.

Gol attığı ülkeler:

  • Çekya (3)

  • Avusturya (2)

  • Lüksemburg (2)

  • Bulgaristan (2)

  • Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç, Ukrayna (1’er gol)

Tarihi Listeye Girecek

Bulgaristan karşısında sahaya çıkarsa Hakan:

  • A Milli Takım formasıyla 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak.

  • Arda Turan'ı yakalayacak (100 maç)

  • Emre Belözoğlu (101) ve Bülent Korkmaz’ı (102) geride bırakmaya birer maç uzaklıkta.

  • Rekor ise 120 maçla Rüştü Reçber’de bulunuyor.

Ayrıca, bir gol daha atması halinde, 22 gollü Tuncay Şanlı’yı yakalayarak, A Milli Takım tarihinin en golcü 3. ismi olacak.

Milli Takım Performansı:

EURO 2016, 2020 ve 2024'te Görev Aldı

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye ile üç Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2016, EURO 2020, EURO 2024) mücadele etti:

  • EURO 2016: Grup 3.’sü olarak elendi.

  • EURO 2020: Grupta 0 puanla turnuvaya veda etti.

  • EURO 2024: Çeyrek finale kadar yükseldi, Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.

Mevcut Kadronun En Tecrübeli İsmi

A Milli Takım kadrosundaki en çok forma giyen isim olan Hakan Çalhanoğlu’nu şu oyuncular takip ediyor:

  • Çağlar Söyüncü – 58 maç

  • Merih Demiral – 57 maç

  • Zeki Çelik – 55 maç

  • Diğer isimler: Kerem Aktürkoğlu (46), Orkun Kökçü (43), İrfan Can Kahveci (42), Mert Günok (37), Arda Güler (23)…

Hakan Çalhanoğlu’nun A Milli Takım Yolculuğu

  • İlk maç: 6 Eylül 2013 (Andorra)

  • İlk gol: 31 Mart 2015 (Lüksemburg)

  • Son gol: 23 Mart 2025 (Macaristan)

  • 100. maç adayı: 10 Ekim 2025 (Bulgaristan)

