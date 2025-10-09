Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı ilk kez 6 Eylül 2013’te, 19 yaşındayken Andorra ile oynanan 2014 Dünya Kupası eleme maçında giydi. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde, Türkiye’nin 5-0 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Milli Formayla 21 Gol Attı

Geride kalan 12 yılda A Milli Takım’da 99 maça çıkan Hakan, 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015’te Lüksemburg’a, son golünü ise 23 Mart 2025’te Macaristan’a karşı kaydetti.

Gol attığı ülkeler:

Çekya (3)

Avusturya (2)

Lüksemburg (2)

Bulgaristan (2)

Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç, Ukrayna (1’er gol)

Tarihi Listeye Girecek

Bulgaristan karşısında sahaya çıkarsa Hakan:

A Milli Takım formasıyla 100 maç oynayan 6. futbolcu olacak.

Arda Turan'ı yakalayacak (100 maç)

Emre Belözoğlu (101) ve Bülent Korkmaz’ı (102) geride bırakmaya birer maç uzaklıkta.

Rekor ise 120 maçla Rüştü Reçber’de bulunuyor.

Ayrıca, bir gol daha atması halinde, 22 gollü Tuncay Şanlı’yı yakalayarak, A Milli Takım tarihinin en golcü 3. ismi olacak.

Milli Takım Performansı:

99 maç

21 gol

29 mağlubiyet, 19 beraberlik

EURO 2016, 2020 ve 2024'te Görev Aldı

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye ile üç Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2016, EURO 2020, EURO 2024) mücadele etti:

EURO 2016 : Grup 3.’sü olarak elendi.

EURO 2020 : Grupta 0 puanla turnuvaya veda etti.

EURO 2024: Çeyrek finale kadar yükseldi, Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.

Mevcut Kadronun En Tecrübeli İsmi

A Milli Takım kadrosundaki en çok forma giyen isim olan Hakan Çalhanoğlu’nu şu oyuncular takip ediyor:

Çağlar Söyüncü – 58 maç

Merih Demiral – 57 maç

Zeki Çelik – 55 maç

Diğer isimler: Kerem Aktürkoğlu (46), Orkun Kökçü (43), İrfan Can Kahveci (42), Mert Günok (37), Arda Güler (23)…

Hakan Çalhanoğlu’nun A Milli Takım Yolculuğu

İlk maç: 6 Eylül 2013 (Andorra)

İlk gol: 31 Mart 2015 (Lüksemburg)

Son gol: 23 Mart 2025 (Macaristan)

100. maç adayı: 10 Ekim 2025 (Bulgaristan)