Bartın'da olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde tatbikat gerçekleştirildi. 139 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar ve suya kapılanlar kurtarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bartın’da ilk kez, olası sel felaketine yönelik arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Kozcağız Barajı’nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, beldede meydana gelen selde derede mahsur kalan minibüsten kurtarma çalışması, evlerde mahsur kalanların tahliyesi ile barajda hayvan otlatırken mahsur kalan vatandaşlar ve köylerde yardım bekleyenlerin kurtarılması canlandırıldı.

Tatbikatta AFAD, itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Degak-3 dalgıçları, Kızılay ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 139 personel görev aldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ın da izlediği tatbikatta ekipler, yapılan anonslarla farklı senaryolarda mahsur kalanları kurtardı.

Bartın’ın sıklıkla sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını ve bu tür bir tatbikatın ilk kez yapıldığını söyleyen Vali Arslan, “Bugün burada sel ve taşkın tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatlardaki amacımız ilimizin afet risklerine karşı hazırlık kabiliyetini geliştirmek, kurumlar arası koordinasyonu daha da güçlendirmek ve vatandaşlarımızın afet bilincini artırmak. Bütün çözüm ortaklarımızla birlikte bugün bu tatbikatımızı tamamladık. Temennimiz bu tür olaylarla karşılaşmamamız ama afetler için her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz” dedi. (DHA)