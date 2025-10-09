Ay-yıldızlılar, 11 ve 14 Ekim tarihlerinde Taşkent’te Özbekistan U18 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak. Bu karşılaşmalar, 11-17 Kasım'da Sırbistan’da düzenlenecek UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçları öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.

Altınordu’nun Umudu: Bilal Demirağ

Altınordu A Takımı’nda yer alan tek milli oyuncu olan Bilal Demirağ, kulüp yönetiminin büyük beklenti içinde olduğu genç yetenekler arasında. Sezon öncesinde Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı ancak son anda Altınordu’da kaldığı bilinen genç stoper, bu sezon ligde 5, Türkiye Kupası’nda 1 maça çıktı.

Milli Forma ile 28 Kez Sahada

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı terleten Bilal, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Altınordu yönetimi, oyuncunun Özbekistan’daki performansını yakından takip edecek.