Programa, Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın eşi Rabia Acar, Cennet Kur’an Kursu hocası Naciye Balcı ve çeşitli gösteri grupları katıldı. Etkinlikte, Aile Sağlığı Merkezi doktorları Feyza Tuğba Şener, Mustafa Furkan Aşık ve Sude Kılıçkaya tarafından “Sağlıklı Yaşam ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminer verildi.

Katılımcılar, sohbetler, ilahiler, hatim duası ve ikramlarla dolu keyifli bir gün geçirdi. Program sonunda, etkinlikte görev alan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Bu haftaki Millet Bahçesi Sohbetleri programımızda “Büyük Nimet: Sağlık” başlığı işlendi.



Belediye Başkanımız Süleyman Acar'ın eşi Rabia Acar, Cennet Kur'an Kursu hocamız Naciye Balcı ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda;

