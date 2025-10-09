

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"UNECE İcra Direktörü Sayın Tatiana Molcean ile bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye'nin; şehircilik planlamasından, afetlere dayanıklı kentlere, sosyal konut üreten planlamaya kadar her alandaki önemli tecrübeleri paylaşıldı. Türkiye olarak UNECE'nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama konusunda son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğü güçlü iş birliğinin devamını teşvik etmenizi istiyoruz."

— Murat KURUM (@murat_kurum) October 8, 2025