Başkan Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Kırmızı-Beyaz Şenliği Bulgaristan'da 2026 Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik edecek. Galibiyetimiz; Kenan Yıldız (2), Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zeki Çelik ve rakip oyuncu Popov'un kendi kalesine attığı golle geldi. Bu güzel galibiyetle ülkemizde bir kez daha gururlandıran millilerimize teşekkür ediyor, Salı Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçı öncesinde Ay-Yıldızlı ekibimize yürekten başarılar diliyorum."

