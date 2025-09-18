Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, hem israfı önlemek hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla “Sevimli Patilere Mama Üretiyoruz” projesini hayata geçirdi.

Lokantalardan toplanan yemek artıkları ve bayat ekmekler, kontrol, parçalama, 90 derece ısıda pişirme, peletleme ve paketleme aşamalarından geçirilerek besleyici mamalara dönüştürülüyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, çalışmanın hem çevreye hem de sokak hayvanlarına katkı sağladığını belirterek, “Her aşaması özenle hazırlanan bu mamalar, dostlarımızın karnını doyuruyor, yüzünü güldürüyor. Daha yaşanabilir bir Kızılcahamam için sevimli patilerimizin yanındayız” dedi.

🐾 Sevimli Patiler İçin Sıfır Atık, Sınırsız Sevgi 🐾



Belediyemiz Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sevimli Patilere Mama Üretiyoruz” çalışmamızla; lokantalardan toplanan yemek artıkları ve bayat ekmekler, titizlikle yürütülen aşamalardan geçerek besleyici mamalara… pic.twitter.com/46Fj7jvy27 — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) September 17, 2025