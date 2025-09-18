Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, hem israfı önlemek hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla “Sevimli Patilere Mama Üretiyoruz” projesini hayata geçirdi.

Lokantalardan toplanan yemek artıkları ve bayat ekmekler, kontrol, parçalama, 90 derece ısıda pişirme, peletleme ve paketleme aşamalarından geçirilerek besleyici mamalara dönüştürülüyor.

Kızılcahamam’da 18-24 Ağustos Nöbetçi Eczaneler Listesi
Belediye Başkanı Süleyman Acar, çalışmanın hem çevreye hem de sokak hayvanlarına katkı sağladığını belirterek, “Her aşaması özenle hazırlanan bu mamalar, dostlarımızın karnını doyuruyor, yüzünü güldürüyor. Daha yaşanabilir bir Kızılcahamam için sevimli patilerimizin yanındayız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi