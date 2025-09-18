Sivas Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek Kızılırmak Projesi’nin ilk etabını hayata geçiriyor. Toplam 684 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin 70 bin metrekarelik ilk etabı için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, proje alanında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Uzun, projenin doğayla uyumlu şekilde sosyal ve sportif yaşam alanlarıyla donatılacağını belirterek, “Sivas’ı geleceğe taşıyacak bu projeyle yeşilin, suyun ve sosyal yaşamın iç içe olduğu bir alanı hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kızılırmak kıyısında yepyeni bir yaşam başlıyor.🌊🌿🦋



Şehrimizin çehresini değiştirecek olan 684 bin m²’lik Kızılırmak Projesi'nin 70 bin m²’lik 1. etap çalışmalarına başladık.



Başkanımız Dr. Adem Uzun, proje alanında ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle… pic.twitter.com/h0eKzTN9pm — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) September 17, 2025