Sivas’ta Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı Modern Görünüme Kavuştu
Sivas Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek Kızılırmak Projesi’nin ilk etabını hayata geçiriyor. Toplam 684 bin metrekarelik alanı kapsayan projenin 70 bin metrekarelik ilk etabı için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, proje alanında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Uzun, projenin doğayla uyumlu şekilde sosyal ve sportif yaşam alanlarıyla donatılacağını belirterek, “Sivas’ı geleceğe taşıyacak bu projeyle yeşilin, suyun ve sosyal yaşamın iç içe olduğu bir alanı hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi