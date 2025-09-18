Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, “Talas Bahçelievler Tehlikeli Yolculuk” paylaşımına konu aracın sürücüsüne 1.986 TL idari para cezası uygulandı.
“Osman Kavuncu Çilem Sokak Egzoz Vakası” kapsamında tespit edilen araç sürücüsüne ise 13.420 TL ceza kesildi, ehliyetine geçici süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozacak şekilde araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift yapan ve çevreyi rahatsız eden sürücülerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Muhabir: Haber Merkezi