"Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar'ı kutluyoruz. Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonasında 49 kiloda 179 kiloluk kaldırmayla dünya şampiyonu olan hemşehrimiz Abdullah Kayapınar'ı yürekten kutluyoruz. Azmin ve inancın en güzel örnekleri ortaya çıkararak Sivas'ın ve yaygının göğsü kabartan sporcumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını anlatıyor."

