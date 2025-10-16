Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar'ı kutluyoruz. Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonasında 49 kiloda 179 kiloluk kaldırmayla dünya şampiyonu olan hemşehrimiz Abdullah Kayapınar'ı yürekten kutluyoruz. Azmin ve inancın en güzel örnekleri ortaya çıkararak Sivas'ın ve yaygının göğsü kabartan sporcumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını anlatıyor."

Dünya Şampiyonu Abdullah Kayapınar’ı tebrik ediyoruz. 🏋️‍♂️ 🇹🇷



Kahire’de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonasında 49 kiloda 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olan hemşehrimiz Abdullah Kayapınar’ı yürekten tebrik ediyoruz. 👏



Azmin ve inancın en güzel örneğini ortaya… pic.twitter.com/Ur32YLJnMS — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) October 15, 2025