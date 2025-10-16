Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, “Emniyet Mahrem Sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen İ.S. isimli şahıs, saklandığı adreste gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.



