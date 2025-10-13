Şırnak'ın Silopi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine cipini sürdükten sonra ayaklarını ezen sürücü Halil S., tutuklandı.

Olay, dün öğleden sonra, Silopi ilçesi 1’inci Cadde’de gerçekleşti. Halil S., 73 SB 077 plakalı cipini, tartıştığı husumetlisi H.C.’nin üzerine sürdü.

H.C.’nin ayaklarının üzerinden cipi ile geçen sürücü, geri manevra yapıp uzaklaştı. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.C., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, cipin sürücüsü Halil S.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. H.C.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.