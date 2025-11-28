Havuzlar Mahallesi Orhan Bey 14'üncü Sokak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yol kenarında park halindeki minibüsün, alev alıp yandığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, minibüsü, sahibi S.Ç.'nin benzin döküp ateşe verdiğini tespit etti. Gözaltına alınan S.Ç., el ve kollarında meydana gelen yanıklar nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.