Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ilçesinde yaklaşık 40 yıldır yaşanan sel sorunlarının önüne geçmek amacıyla Etlik Caddesi’nde altyapı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında bölgeye yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su hattı döşenecek.

Çalışmalar süresince Etlik Caddesi’nin Ulus istikameti araç trafiğine tek şerit açık olacak. Belediye, sürücülerden Eşref Bitlis, Gülhane, Halil Sezai Erkut caddeleri ile Etlik Şehir Hastanesi iç yollarını alternatif güzergâh olarak kullanmalarını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirterek vatandaşların sabır ve anlayışı için teşekkür etti.