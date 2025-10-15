Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dış politikasında barış, diyalog, adalet ve çözüm odaklı tutumuyla giderek vazgeçilmez bir aktör hâline geldiğini vurguladı. Erdoğan, “Özellikle çatışma çözümlerinde Batı’yı takip eden değil, Batı’nın takip ettiği, örnek aldığı bir ülkeyiz” dedi.

Erdoğan, son dönemde hem yurt içinde toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri hem de uluslararası zirveler ve diplomatik temaslarla yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade ederek, “Türkiye, liyakatli kadroların yönetiminde emin ellerde güvendedir. Yasamada ve yürütmede tam bir uyum ve koordinasyon içinde ülke sorunlarına çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik

Dünya genelinde birçok ülkenin krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal zarar görmeden zorlukları yönettiğini belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı, sağlık krizleri ve bölgesel çatışmalara rağmen ülkenin istikrarını koruduğunu kaydetti. “Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. 23 yıllık tecrübemizle politikalarımızı belirledik” dedi.

Nükleer enerji ve doğal gaz yatırımları devam ediyor

Erdoğan, Sakarya gaz sahasından 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını, bu rakamın 2026’da 8 milyona, 2028’de ise 16 milyona ulaşacağını açıkladı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk elektriğini çok yakında üreteceklerini belirten Erdoğan, nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olacağız

Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasında yapılan sondaj çalışmalarına değinen Erdoğan, 17 nadir toprak elementinin 10’unun bu sahada bulunduğunu belirterek, “Hedefimiz, nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olmak” dedi. Erdoğan, bu sahaların hiçbir ülkeye verilmeyeceğini de vurguladı.

Türkiye kardeşlik ve komşuluk sınavını başarıyla geçti

Suriye ve Gazze’de Türkiye’nin mazlumların yanında yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli ve Gazzeli halkın korunması için yapılan insani yardımlara değindi. Erdoğan, “Türkiye, bölgesel krizlerde vicdanlı ve kararlı duruşunu sürdürmektedir. Ateşkes mutabakatı ve insani yardımlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye insani destek ve PR kaygısı olmadan devam edecek

Erdoğan, İsrail’in verdiği sözleri tutmamasına rağmen Türkiye’nin Gazze’ye desteğini sürdüreceğini belirtti. “Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan Gazze’ye ve Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemiz sürecek” dedi.