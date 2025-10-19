Kızılcahamam Belediyespor, yeni sezonu İlçe Stadı’nda düzenlenen törenle açtı. Açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer, Kaymakam Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersan Ünlü katıldı. Sezon öncesi kurban kesilip dualar edilirken, protokol üyeleri teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletti.

