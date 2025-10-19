Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda 179 kilogram kaldırarak Türkiye’ye dünya şampiyonluğu gururu yaşatan Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas’ta büyük bir sürprizle onurlandırıldı. Sivas Belediyesi tarafından Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka, başarılı sporcunun adı verildi.

“Abdullah Kayapınar Parkı” düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parka adının verildiğini tören sırasında öğrenen Kayapınar, duygusal anlar yaşadı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Abdullah kardeşimiz, azmi ve disipliniyle gençlerimize örnek olan değerli bir sporcumuz. Adını taşıyan bu park, hem bir teşekkür hem de gelecek nesillere bir ilham kaynağı olacak. Mahallemize ve yıllarımıza hayırlı olsun" dedi.

Dünya şampiyonu Abdullah Kayapınar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İsmimin bir parkı benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı oldu. Bu anlamlı jesti ve üye olacağınızı vefayı hayatı boyunca unutmayacağım. Adem Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.

