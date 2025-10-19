Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü. Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E.(39), M.E.(60), A.E.(44), Ö.F.F.(22) ve N.K.(59) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA