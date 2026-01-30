Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne de 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)
1 Şubat Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Fethiyespor-KCT 1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)
1 Şubat Pazar:
13.00 Ankara Demirspor-Aliağa Futbol (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Dağılgan)
15.00 Somaspor-Muşspor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Güzide Gebzespor-Turksih Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aleattin Kurt)
15.00 Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Menemen İlçe)
17.00 Bursaspor-Adanaspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 MKE Ankaragücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
1 Şubat Pazar:
13.00 Adana 01 FK-Batman Petrolspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 İskenderunspor-Karaman FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erbaa İlçe)
13.00 Kepezspor-Muğlaspor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Buca)
15.00 Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Altınordu (Elazığ)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Edirnespor (Osmanlı)
13.00 Karalar inşaat Etimesgutspor-Kestel Çilekspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Yalova FK 77 (Minareli Çavuş)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor (İnegöl İlçe)
15.00 Galataspor-Bulvarspor (İBB Beyoğlu)
1 Şubat Pazar:
15.00 İnkılap Futbol-Bursa Nilüfer Futbol (Ömerli)
15.00 Çorluspor 1947-Polatlı 1926 (General Basri Saran)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor (Alemdağ)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (Kırşehir Ahi)
13.00 12 Bingölspor-Suvermez Kapadokyaspor (Bingöl Şehir)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Mdgrup Osmaniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
13.00 Erciyes 38 Futbol-Karaköprü Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Kırıkkale FK-Kilis 1984 (Başpınar)
1 Şubat Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15.00 Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Niğde 5 Şubat)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Pazarspor-Sebat Gençlikspor (Pazar İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Karabük İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Amasyaspor FK (Dmall Düzce Şehir)
13.00 Tokat Belediyespor-Çayelispor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
1 Şubat Pazar:
13.00 Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Arhavi İlçe)
17.00 52 Orduspor-1926 Bulancakspor (19 Eylül)
17.00 Giresunspor-Orduspor 1967 (Çotanak)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Tire 2021 FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Söke 1970 Spor-İzmir Çoruhlu FK (Didim Atatürk)
17.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazillispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Eskişehirspor-Altay (Prof.Dr.Fethi Heper)
1 Şubat Pazar:
15.00 Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Dumlupınar)
15.00 Karşıyaka-Alanya 1221 (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
17.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor (Denizli Atatürk)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
1 Şubat Pazar:
12.00 Galatasaray GAIN-Fatih Vatanspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
12.00 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Beşiktaş (Batur)
12.00 Yüksekovaspor-Trabzonspor (Şemdinli İlçe)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-1207 Antalyaspor (Şile İlçe)
13.00 Prolift Giresun Sanayispor-Hakkarigücüspor (Giresun 75.Yıl Sahası)