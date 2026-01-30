Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne de 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor (Bodrum İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor (Diyarbakır)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenler Erokspor)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Fethiyespor-KCT 1461 Trabzon FK (Fethiye İlçe)

1 Şubat Pazar:

13.00 Ankara Demirspor-Aliağa Futbol (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Dağılgan)

15.00 Somaspor-Muşspor (Soma Nazım Yavuz)

15.00 Güzide Gebzespor-Turksih Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aleattin Kurt)

15.00 Menemen FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Menemen İlçe)

17.00 Bursaspor-Adanaspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 MKE Ankaragücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

1 Şubat Pazar:

13.00 Adana 01 FK-Batman Petrolspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 İskenderunspor-Karaman FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erbaa İlçe)

13.00 Kepezspor-Muğlaspor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Bucaspor 1928-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Buca)

15.00 Sultan Su İnegölspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karacabey Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Altınordu (Elazığ)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Edirnespor (Osmanlı)

13.00 Karalar inşaat Etimesgutspor-Kestel Çilekspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Yalova FK 77 (Minareli Çavuş)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor (İnegöl İlçe)

15.00 Galataspor-Bulvarspor (İBB Beyoğlu)

1 Şubat Pazar:

15.00 İnkılap Futbol-Bursa Nilüfer Futbol (Ömerli)

15.00 Çorluspor 1947-Polatlı 1926 (General Basri Saran)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor (Alemdağ)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (Kırşehir Ahi)

13.00 12 Bingölspor-Suvermez Kapadokyaspor (Bingöl Şehir)

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Mdgrup Osmaniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.00 Erciyes 38 Futbol-Karaköprü Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Kızıltepe İlçe)

13.00 Kırıkkale FK-Kilis 1984 (Başpınar)

1 Şubat Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15.00 Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Niğde 5 Şubat)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Pazarspor-Sebat Gençlikspor (Pazar İlçe)

13.00 Fatsa Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 TCH Group Zonguldakspor-Karabük İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Amasyaspor FK (Dmall Düzce Şehir)

13.00 Tokat Belediyespor-Çayelispor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

1 Şubat Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Arhavi İlçe)

17.00 52 Orduspor-1926 Bulancakspor (19 Eylül)

17.00 Giresunspor-Orduspor 1967 (Çotanak)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Tire 2021 FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Söke 1970 Spor-İzmir Çoruhlu FK (Didim Atatürk)

17.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazillispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Eskişehirspor-Altay (Prof.Dr.Fethi Heper)

1 Şubat Pazar:

15.00 Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Dumlupınar)

15.00 Karşıyaka-Alanya 1221 (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

17.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor (Denizli Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

1 Şubat Pazar:

12.00 Galatasaray GAIN-Fatih Vatanspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Beşiktaş (Batur)

12.00 Yüksekovaspor-Trabzonspor (Şemdinli İlçe)

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-1207 Antalyaspor (Şile İlçe)

13.00 Prolift Giresun Sanayispor-Hakkarigücüspor (Giresun 75.Yıl Sahası)

Kaynak: AA